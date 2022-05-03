Яблочный пирог по-польски. Рассыпчатое тесто и сочная начинка

Яблочный пирог по-польски — невероятно вкусный и нежный десерт, который обязательно понравится вашим родным и друзьям.
Содержание
Яблочный пирог по-польски: ингредиенты
Тесто:
- Масло сливочное — 200 гр. (двести грамм)
- Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Яичные желтки — 4 шт. (четыре штуки)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Начинка:
- Сахар — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Яблоки — 1 кг. (один килограмм)
- Лимонный сок — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Цедра одного ломона
Суфле:
- Сахар — 170 гр. (сто семьдесят грамм)
- Яичные белки — 4 шт. (четыре штуки)
- Ванильный сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Пошаговое приготовление:
- Размягчённое сливочное масло выложите в глубокую миску.
- К маслу добавьте яичные желтки и разотрите венчиком до однородности.
- После этого муку смешайте с разрыхлителем и просейте.
- Замесите тесто, разделите его на две части в соотношении 60/40
- Оба куска теста заверните в шары и оберните в пищевую плёнку.
- Маленький шар поставьте в морозильную камеру, а большой шар в холодильную камеру.
- Приготовьте начинку: для этого очистите яблоки и натрите на крупной тёрке, добавьте лимонный сок и перемешайте.
- Яблоки потушите на среднем огне 15 минут и отложите остывать. В тушёные яблоки добавьте лимонную цедру и перемешайте. Начинка готова.
- Большой кусок теста достаньте из холодильника и раскатайте в тонкую лепёшку.
- Застелите форму для выпекания пергаментом, раскатанный пласт переложите в форму, распределите по дну и сформируйте бортики.
- Влейте в миску белки, добавьте обычный и ванильный сахар.
- Белковую массу взбейте до плотной, пышной пены.
- Яблочную начинку выложите в форму для выпечки на слой теста.
- Половину замороженного теста натрите на тёрке и распределите сверху яблочной начинки.
- После этого влейте в форму белковую массу и разровняйте.
- Сверху белков распределите вторую половину замороженного тёртого теста.
- Выпекайте пирог 45-50 минут при температуре 180 градусов.
- После выпекания пирог достаньте из формы.
Яблочный пирог по-польски — очень вкусный и рассыпчатый.
Пеките на здоровье!