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Татарский пирог с интересным названием: губадия с кортом

Опубликовано: ВЫПЕЧКА
татарский пирог

«Как только увидела название, сразу захотелось посмотреть состав. Да и татарский пирог всегда отличался от других, настолько онн вкусный», — отметила хозяйка.

татарский пирог

Содержание
  1. Татарский пирог: что купить
  2. Татарский пирог: как готовить
  3. Татарский пирог: заняло пятьдесят минут

Татарский пирог: что купить

— Обязательно возьмем зерновую муку. Где-то 470 г

— Обязательно покупаем сухие дрожжи. Воозьмем 1 чайную кожку

— Конечно же, понадобится молоко. Надо будет приобрести 250 мл

— Понадобится и вода. Возьмем около 100 мл

— Не обойдется и без сливочного масла. Возьмем 230 г

— Невозможно обойтись без сахарного песка. Где-то 3 столовые ложки

— Немного соли тоже не помешает 3 г

— Купим полезный творог 350 г

— Интересно то, что понадобится и рис 150 г

— Не обойдемся и без 3 яиц

— Особый вкус придаст изюм 50 г

— Сюда же можно добавить и 50 г кураги

татарский пирог

Татарский пирог: как готовить

— Берем один стакан и кладем туда ч ложку сахарного песка. Сюда же добавляем столько же муку вместе с дрожжами. А сверху необходимо полить кружкой воды. Жидкость должна быть теплой. Все это перемешиваем и оствляем на минут пятнадцать.

— Параллельно растапливаем масло и греем молоко. Обязательно берем ситечко, чтобы просеять муку. В тару опускается уже готовая смесь, в которой находятся дрожжи, а потом все остальное. Масло и молко, которые растворится в смеси, надо посолить. Потихоньку добавляем муку. Не забываем тщательно мешать.

— А потом надо просто быстренько слепить все в один большой шар и оставить на час. Не забываем накрыть пленкой.

— Как же готовится корт? Кладем творог, наливаем сверху молоко и греем. Потихоньку после того, как все это закипит, творог превратится однородную смесь. Тогда уже и надо добавлять ложку сахарного песка и пятьдесят грамм масла. Опять же, начинаем греть. Спустя какое-то время увидите темный оттенок.

— Параллельно классически варим яйцо, отдельно варим наш рис. А вот сухофрукты можно оставить в тарелке, налив сверху горячую воду.

татарский пирог

Татарский пирог: заняло пятьдесят минут

Теперь нужно предствить, что перед нами конструктор. Раскатать шар, положить в специальную форму, в котором уже должно быть масло. Сверху идут все наши продукты. То есть кладем рис, а потом еще и изюм. Туда же идут яйца. И так повторяется несколько раз с добавлением кураги.

— Это все кладем, естественно, в духовку, которую можно разогреть до 190 градусов. Спустя двадцать пять минут все готово.

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