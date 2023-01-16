Стручковая фасоль с курицей: нежная курица с фасолью делают это блюдо очень полезным

Стручковая фасоль с курицей, приготовленная в духовке, необычайно вкусное блюдо. Курица, маринованная в соевом соусе получится очень нежной. А польза стручковой фасоли вас удивит, она содержит в себе медь, калий, кальций, магний. Все необходимые для организма свойства.
Стручковая фасоль с курицей: ингредиенты
- 150 гр – зеленой стручковой фасоли
- 600 гр – куриного филе
- 1 ст. ложка – масла (растительного)
- 30 мл – соевого соуса
- 1 ст. ложка – паприки
- Соль и черный молотый перец по вкусу
- 70 гр – сыра (твердого)
Стручковая фасоль с курицей: рецепт
- Куриное филе нарезать длинным ломтиком на два куска. Отбить, но не до состояния отбивной. Затем залить растительным маслом, соевым соусом. Посыпать черным молотым перцем. Тщательно перемешать и оставить мариноваться в холодильник на один час. Хотя чем дольше, тем лучше
- Противень застелите бумагой для запекания, или же намажьте его растительным маслом, и выложите маринованное филе
- Поверх мяса разложите стручковую фасоль и посыпьте все натертым сыром. (Можете и не использовать сыр, но мне нравится, как он тянется, когда откусываешь кусочек мяса)
- Отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут
Стручковая фасоль с курицей: Видео
Вместо соевого маринада, вы можете приготовить йогуртовый маринад. Возьмите 1 ст. ложку натурального йогурта, 1 ст. ложку лимонного сока, 1 ч. ложку карри, куркумы и кардамона. Соль по вкусу. Смешайте все ингредиенты, и оставьте мариноваться на ночь. Маринад помогает мясу быть мягким, сочным и ароматным. К сожалению, на прилавках попадается безвкусная курица. Но, к счастью, есть хитрости, которыми мы можем приготовить продукт максимально вкусным! Стручковая фасоль также идеальна с индейкой!