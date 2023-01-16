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Стручковая фасоль с курицей: нежная курица с фасолью делают это блюдо очень полезным

Опубликовано: ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Стручковая фасоль с курицей: нежная курица с фасолью делают это блюдо очень полезным 1

Стручковая фасоль с курицей, приготовленная в духовке, необычайно вкусное блюдо. Курица, маринованная в соевом соусе получится очень нежной. А польза стручковой фасоли вас удивит, она содержит в себе медь, калий, кальций, магний. Все необходимые для организма свойства.

Содержание
  1. Стручковая фасоль с курицей: ингредиенты
  2. Стручковая фасоль с курицей: рецепт
  3. Стручковая фасоль с курицей: Видео

Стручковая фасоль с курицей: ингредиенты

Стручковая фасоль с курицей

  1. 150 гр – зеленой стручковой фасоли
  2. 600 гр – куриного филе
  3. 1 ст. ложка – масла (растительного)
  4. 30 мл – соевого соуса
  5. 1 ст. ложка – паприки
  6. Соль и черный молотый перец по вкусу
  7. 70 гр – сыра (твердого)

Стручковая фасоль с курицей: рецепт

Стручковая фасоль с курицей

  • Куриное филе нарезать длинным ломтиком на два куска. Отбить, но не до состояния отбивной. Затем залить растительным маслом, соевым соусом. Посыпать черным молотым перцем. Тщательно перемешать и оставить мариноваться в холодильник на один час. Хотя чем дольше, тем лучше
  • Противень застелите бумагой для запекания, или же намажьте его растительным маслом, и выложите маринованное филе
  • Поверх мяса разложите стручковую фасоль и посыпьте все натертым сыром. (Можете и не использовать сыр, но мне нравится, как он тянется, когда откусываешь кусочек мяса)
  • Отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут

Стручковая фасоль с курицей: Видео


Вместо соевого маринада, вы можете приготовить йогуртовый маринад. Возьмите 1 ст. ложку натурального йогурта, 1 ст. ложку лимонного сока, 1 ч. ложку карри, куркумы и кардамона. Соль по вкусу. Смешайте все ингредиенты, и оставьте мариноваться на ночь. Маринад помогает мясу быть мягким, сочным и ароматным. К сожалению, на прилавках попадается безвкусная курица. Но, к счастью, есть хитрости, которыми мы можем приготовить продукт максимально вкусным! Стручковая фасоль также идеальна с индейкой!

Стручковая фасоль с курицей

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3 288 Вкусные Блюда в Духовке второе блюдо Готовим На Ужин Готовим Своими Руками Мясные Блюда Овощные Рецепты Оригинальные Рецепты Полезные Рецепты Простые Домашние Рецепты
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