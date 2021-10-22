Селёдочный торт. Нежная закуска к праздничному столу





Селёдочный торт получается невероятно нежным и вкусным. Он сможет затмить оливье и шубу на любом праздничном столе.

Такого взрыва вкуса вы пока ещё не пробовали. На праздничном столе всегда приветствуются красивые, праздничные салаты и закуски.

Особенно популярным сейчас стало подавать слоёные, порционные блюда — в отдельных стаканчиках или в виде тортов, которые будет удобно нарезать на кусочки. Селёдочный торт — именно такое блюдо.

Ещё один плюс блюда состоит в том, что его можно приготовить накануне любого праздника

Селёдочный торт: ингредиенты

Упаковка вафельных коржей Яйца — 3 шт. (три штуки) Селёдка — 1 шт. (одна штука) Морковка — 2-3 шт. (две-три штуки) Майонез — 500 гр. (пятьсот грамм) Твёрдый сыр — 100 гр. (сто грамм)

Пошаговое приготовление:

Отварите яйца и морковку.

Разделайте селёдку, очистите от костей и шкурки, затем нарежьте мелкими кубиками.

Теперь начните собирать свой селёдочный салат: нанесите на блюдо слой майонеза, выложите на него первый вафельный корж, его тоже смажьте майонезом.

Далее выложите половину селёдки, майонез, сверху корж, также смажьте майонезом.

Сверху натрите на крупной тёрке морковь, снова выложите корж, майонез и яйцо, натёртое на крупной тёрке.

Всё повторите ещё раз — селёдка, морковь, яйца.

Смажьте также верхний слой майонезом и на мелкой тёрке натрите сыр.

Торту из селёдки дайте настояться всю ночь и можете подавать к столу

Селёдочный торт — очень нежная закуска, которая понравится всем в вашем доме

Готовьте на здоровье!



