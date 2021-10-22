Селёдочный торт. Нежная закуска к праздничному столу

Селёдочный торт получается невероятно нежным и вкусным. Он сможет затмить оливье и шубу на любом праздничном столе.
Такого взрыва вкуса вы пока ещё не пробовали. На праздничном столе всегда приветствуются красивые, праздничные салаты и закуски.
Особенно популярным сейчас стало подавать слоёные, порционные блюда — в отдельных стаканчиках или в виде тортов, которые будет удобно нарезать на кусочки. Селёдочный торт — именно такое блюдо.
Ещё один плюс блюда состоит в том, что его можно приготовить накануне любого праздника
Содержание
Селёдочный торт: ингредиенты
- Упаковка вафельных коржей
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Селёдка — 1 шт. (одна штука)
- Морковка — 2-3 шт. (две-три штуки)
- Майонез — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Твёрдый сыр — 100 гр. (сто грамм)
Пошаговое приготовление:
- Отварите яйца и морковку.
- Разделайте селёдку, очистите от костей и шкурки, затем нарежьте мелкими кубиками.
- Теперь начните собирать свой селёдочный салат: нанесите на блюдо слой майонеза, выложите на него первый вафельный корж, его тоже смажьте майонезом.
- Далее выложите половину селёдки, майонез, сверху корж, также смажьте майонезом.
- Сверху натрите на крупной тёрке морковь, снова выложите корж, майонез и яйцо, натёртое на крупной тёрке.
- Всё повторите ещё раз — селёдка, морковь, яйца.
- Смажьте также верхний слой майонезом и на мелкой тёрке натрите сыр.
- Торту из селёдки дайте настояться всю ночь и можете подавать к столу
Селёдочный торт — очень нежная закуска, которая понравится всем в вашем доме
Готовьте на здоровье!