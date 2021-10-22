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Селёдочный торт. Нежная закуска к праздничному столу

Опубликовано: ЗАКУСКИ
Селёдочный торт. Нежная закуска к праздничному столу 1

Селёдочный торт получается невероятно нежным и вкусным. Он сможет затмить оливье и шубу на любом праздничном столе.

Такого взрыва вкуса вы пока ещё не пробовали. На праздничном столе всегда приветствуются красивые, праздничные салаты и закуски.

Особенно популярным сейчас стало подавать слоёные, порционные блюда — в отдельных стаканчиках или в виде тортов, которые будет удобно нарезать на кусочки. Селёдочный торт — именно такое блюдо.

Ещё один плюс блюда состоит в том, что его можно приготовить накануне любого праздника

Содержание
  1. Селёдочный торт: ингредиенты
  2. Пошаговое приготовление:
  3. Селёдочный торт — очень нежная закуска, которая понравится всем в вашем доме

Селёдочный торт: ингредиенты

Селёдочный торт

  1. Упаковка вафельных коржей
  2. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  3. Селёдка — 1 шт. (одна штука)
  4. Морковка — 2-3 шт. (две-три штуки)
  5. Майонез — 500 гр. (пятьсот грамм)
  6. Твёрдый сыр — 100 гр. (сто грамм)

Пошаговое приготовление:

  • Отварите яйца и морковку.
  • Разделайте селёдку, очистите от костей и шкурки, затем нарежьте мелкими кубиками.
  • Теперь начните собирать свой селёдочный салат: нанесите на блюдо слой майонеза, выложите на него первый вафельный корж, его тоже смажьте майонезом.
  • Далее выложите половину селёдки, майонез, сверху корж, также смажьте майонезом.
  • Сверху натрите на крупной тёрке морковь, снова выложите корж, майонез и яйцо, натёртое на крупной тёрке.
  • Всё повторите ещё раз — селёдка, морковь, яйца.
  • Смажьте также верхний слой майонезом и на мелкой тёрке натрите сыр.
  • Торту из селёдки дайте настояться всю ночь и можете подавать к столу

Селёдочный торт — очень нежная закуска, которая понравится всем в вашем доме

Селёдочный торт. Нежная закуска к праздничному столу

Готовьте на здоровье!


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