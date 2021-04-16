Пирог с творогом: настоящее наслаждение





Пирог с творогом! Приготовьте к чаю на десерт простой и быстрый пирог с творогом. Каждый кусочек этого пирога является настоящим наслаждением.

Пирог с творогом: ингредиенты

Для теста:

два полных стакана с верхом муки

сто пятьдесят граммов сливочного масла

сто граммов сахарного песка

чайная ложка разрыхлителя

одно яйцо

Для начинки:

триста граммов творога

одно яйцо

шесть ложек сахарного песка

Пирог с творогом: приготовление

Начать надо с приготовления песочного теста:

Муку отмерить и переложить в глубокую миску.

В ту же миску всыпать сахарный песок.

Сливочное масло достать из морозилки и, пока оно не стало мягким, натереть на крупной терке.

Доложить его к муке и сахару.

Руками перемешать все ингредиенты.

Добавить разрыхлитель и перемешать ложечкой.

В ту же миску вбить яйцо.

Размять все руками, пока не получим мелкую крошку. Таким образом получим песочное тесто.

А сейчас нужно подготовить творожную начинку:

Творог поместить в глубокую миску.

Туда же вбить яйцо и всыпать сахарный песок.

Хорошенько размять все вилочкой и отложить минут на десять.

А теперь надо собрать пирог и испечь его:

Половину полученного песочного теста выложить в глубокую форму.

На тесто залить творожную начинку.

Разровнять ее по поверхности.

Сверху равномерно распределить оставшуюся часть теста.

Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов и отправить туда пирог примерно на полчаса.

Через тридцать минут пирог с творогом будет готов.

Разрежьте его на порционные кусочки, залейте каким-нибудь сиропом и подайте, заварите крепкий чай и подайте к столу.

Пирог с творогом: готов

Приятного чаепития!



