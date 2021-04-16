Главная » ВЫПЕЧКА

Пирог с творогом: настоящее наслаждение

Опубликовано: ВЫПЕЧКА
Пирог с творогом: настоящее наслаждение 1

Пирог с творогом! Приготовьте к чаю на десерт простой и быстрый пирог с творогом. Каждый кусочек этого пирога является настоящим наслаждением.

Содержание
  1. Пирог с творогом: ингредиенты
  2. Для теста:
  3. Для начинки:
  4. Пирог с творогом: приготовление
  5. Начать надо с приготовления песочного теста:
  6. А сейчас нужно подготовить творожную начинку:
  7. А теперь надо собрать пирог и испечь его:
  8. Пирог с творогом: готов

Пирог с творогом: ингредиенты

Для теста:

Пирог с творогом

  • два полных стакана с верхом муки
  • сто пятьдесят граммов сливочного масла
  • сто граммов сахарного песка
  • чайная ложка разрыхлителя
  • одно яйцо

Для начинки:

  • триста граммов творога
  • одно яйцо
  • шесть ложек сахарного песка

Пирог с творогом: приготовление

Пирог с творогом

Начать надо с приготовления песочного теста:

  • Муку отмерить и переложить в глубокую миску.
  • В ту же миску всыпать сахарный песок.
  • Сливочное масло достать из морозилки и, пока оно не стало мягким, натереть на крупной терке.
  • Доложить его к муке и сахару.
  • Руками перемешать все ингредиенты.
  • Добавить разрыхлитель и перемешать ложечкой.
  • В ту же миску вбить яйцо.
  • Размять все руками, пока не получим мелкую крошку. Таким образом получим песочное тесто.

А сейчас нужно подготовить творожную начинку:

  • Творог поместить в глубокую миску.
  • Туда же вбить яйцо и всыпать сахарный песок.
  • Хорошенько размять все вилочкой и отложить минут на десять.

А теперь надо собрать пирог и испечь его:

Пирог с творогом

  • Половину полученного песочного теста выложить в глубокую форму.
  • На тесто залить творожную начинку.
  • Разровнять ее по поверхности.
  • Сверху равномерно распределить оставшуюся часть теста.
  • Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов и отправить туда пирог примерно на полчаса.

Пирог с творогом

Через тридцать минут пирог с творогом будет готов.

Разрежьте его на порционные кусочки, залейте каким-нибудь сиропом и подайте, заварите крепкий чай и подайте к столу.

Пирог с творогом: готов

Приятного чаепития!


Рейтинг
( 17 оценок, среднее 2.41 из 5 )
17 944 Блюда из Творога Бюджетные Блюда Вкусные Блюда в Духовке вкусняшка на перерыв Пироги Полезные Рецепты Простые Домашние Рецепты сладко и вкусно
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вам также может быть интересно
Волшебные блины без муки – лучше и не придумаешь 2
ВЫПЕЧКА 0 16 588
Волшебные блины без муки – лучше и не придумаешь
Наутро приготовьте по нашему рецепту очень вкусные блины без муки. На их приготовление не
Заварной Крем со Взбитыми Сливками 3
ДЕСЕРТЫ 0 18 594
Заварной Крем со Взбитыми Сливками
Сегодня предлагаем Вам приготовить заварной крем со взбитыми сливками. Этот очень вкусный крем используют
Печенье Сигареты: из бисквитного теста с заварным кремом 4
ДЕСЕРТЫ 0 9 728
Печенье Сигареты: из бисквитного теста с заварным кремом
Печенье Сигареты! В нижеприведенном рецепте покажем Вам как приготовить сигаретки из бисквитного теста с
Летний ягодный торт без выпечки всего лишь за 15 минут + время на заморозку 5
ДЕСЕРТЫ 0 12 842
Летний ягодный торт без выпечки всего лишь за 15 минут + время на заморозку
Буквально за 15 минут приготовим очень легкий летний ягодный торт без выпечки. Процесс приготовления
Пирог с начинкой - быстро и просто! 6
ВЫПЕЧКА 0 16 878
Пирог с начинкой — быстро и просто!
Хотите немного разнообразия? Приготовьте разноцветный пирог с начинкой. Быстро и несложно. Пирог с начинкой:
Завтрак на кефир: можно накормить всю семью 7
ВЫПЕЧКА 0 13 461
Завтрак на кефир: можно накормить всю семью
Завтрак на кефир! Кто является любителем быстрой кухни, тому точно понравится наш вкусный завтрак
На Кухне
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: