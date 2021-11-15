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Курица по Аджарски: на сковороде

Опубликовано: ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Курица по Аджарски: на сковороде 1

Курица по Аджарски! Аджарская кухня всегда готова удивить нас своими тайнами. Вот и недавно попался на глаза один из самых любимых рецептов, о котором я, по правде сказать, подзабыла. Сегодня у нас курица по аджарски на сковороде.

Но увидев рецепт я сразу восстановила в памяти сочную, ароматную, неимоверно вкусную курицу, и решила поделиться этой драгоценностью с Вами.

Кстати, курочку по-аджарски можно подавать с картошкой, запечённой в духовке.

Содержание
  1. Курица по Аджарски: ингредиенты
  2. Курица по Аджарски: порядок
  3. Курица по Аджарски: видео
  4. Курица по Аджарски: готова

Курица по Аджарски: ингредиенты

  • Одна двухкилограммовая курицы
  • Восемь зубчиков чеснока
  • Половина пучка кинзы
  • Стакан воды
  • Два грамма паприки
  • Пять с половиной грамма молотого перца
  • Одна чайная ложка хмели — сунели
  • Триста граммов соли
  • Сорок миллилитров подсолнечного масла

Курица по Аджарски

Курица по Аджарски: порядок

  • Хорошо промыть курицу под холодной водой. Положить в дуршлаг и подождать пока вода стечёт. Просушить курицу с помощью хлопчатобумажного полотенчика, после чего полотенце нужно будет простирать.
  • Сделать неглубокий разрез в курице и отбить мясо с помощью молоточка.
  • Натереть курицу солью. Размазать по поверхности молотый перец.
  • Разлить по большой тефалевой сковороде растительное масло, положить на сковороду подготовленную курицу.
  • Взять крышку или плоскую тарелку, при чём диаметр крышки или тарелки должен быть меньше диаметра сковороды. Придавить тарелочку грузом и поставить сковороду на тихий огонь.
  • Тушить курицу необходимо пятнадцать минут.
  • Пока курица поспевает, очистить чеснок и выдавить в миску с помощью чеснокодавилки.
  • Помыть кинзу и оставить в сите или в дуршлаге, пока вода стечёт.
  • Мелко нашинковать острым ножом. Насыпать нашинкованную кинзу в миску с чесноком.
  • Приготовить смесь хмели сунели с паприкой. Аккуратно влить в получившуюся порошковую смесь стакан воды и старательно перемешать, после чего добавить полученную массу в миску с чесноком и зеленью.
  • По истечению пятнадцати минут, убрать груз, поднять тарелку и полить курицу приготовленной подливкой, после чего вновь закрыть тарелкой и положить груз.
  • Продержать курицу на медленном огне ещё около десяти минут.

Курица по Аджарски

А теперь убирайте пресс, и… К столу!

Такая красота, аж глаз радует!

Курица по Аджарски: видео

И очень-очень вкусно.

Курица по Аджарски: готова

Пальчики оближите.

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15 819 грузинская кухня Мясные Блюда Простые Домашние Рецепты традиционные блюда
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