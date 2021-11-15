Курица по Аджарски! Аджарская кухня всегда готова удивить нас своими тайнами. Вот и недавно попался на глаза один из самых любимых рецептов, о котором я, по правде сказать, подзабыла. Сегодня у нас курица по аджарски на сковороде.

Но увидев рецепт я сразу восстановила в памяти сочную, ароматную, неимоверно вкусную курицу, и решила поделиться этой драгоценностью с Вами.

Кстати, курочку по-аджарски можно подавать с картошкой, запечённой в духовке.

Курица по Аджарски: ингредиенты

Одна двухкилограммовая курицы

Восемь зубчиков чеснока

Половина пучка кинзы

Стакан воды

Два грамма паприки

Пять с половиной грамма молотого перца

Одна чайная ложка хмели — сунели

Триста граммов соли

Сорок миллилитров подсолнечного масла

Курица по Аджарски: порядок

Хорошо промыть курицу под холодной водой. Положить в дуршлаг и подождать пока вода стечёт. Просушить курицу с помощью хлопчатобумажного полотенчика, после чего полотенце нужно будет простирать.

Сделать неглубокий разрез в курице и отбить мясо с помощью молоточка.

Натереть курицу солью. Размазать по поверхности молотый перец.

Разлить по большой тефалевой сковороде растительное масло, положить на сковороду подготовленную курицу.

Взять крышку или плоскую тарелку, при чём диаметр крышки или тарелки должен быть меньше диаметра сковороды. Придавить тарелочку грузом и поставить сковороду на тихий огонь.

Тушить курицу необходимо пятнадцать минут.

Пока курица поспевает, очистить чеснок и выдавить в миску с помощью чеснокодавилки.

Помыть кинзу и оставить в сите или в дуршлаге, пока вода стечёт.

Мелко нашинковать острым ножом. Насыпать нашинкованную кинзу в миску с чесноком.

Приготовить смесь хмели сунели с паприкой. Аккуратно влить в получившуюся порошковую смесь стакан воды и старательно перемешать, после чего добавить полученную массу в миску с чесноком и зеленью.

По истечению пятнадцати минут, убрать груз, поднять тарелку и полить курицу приготовленной подливкой, после чего вновь закрыть тарелкой и положить груз.

Продержать курицу на медленном огне ещё около десяти минут.

А теперь убирайте пресс, и… К столу!

Такая красота, аж глаз радует!

Курица по Аджарски: видео

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И очень-очень вкусно.

Курица по Аджарски: готова

Пальчики оближите.