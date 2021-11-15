Курица по Аджарски! Аджарская кухня всегда готова удивить нас своими тайнами. Вот и недавно попался на глаза один из самых любимых рецептов, о котором я, по правде сказать, подзабыла. Сегодня у нас курица по аджарски на сковороде.
Но увидев рецепт я сразу восстановила в памяти сочную, ароматную, неимоверно вкусную курицу, и решила поделиться этой драгоценностью с Вами.
Кстати, курочку по-аджарски можно подавать с картошкой, запечённой в духовке.
Содержание
Курица по Аджарски: ингредиенты
- Одна двухкилограммовая курицы
- Восемь зубчиков чеснока
- Половина пучка кинзы
- Стакан воды
- Два грамма паприки
- Пять с половиной грамма молотого перца
- Одна чайная ложка хмели — сунели
- Триста граммов соли
- Сорок миллилитров подсолнечного масла
Курица по Аджарски: порядок
- Хорошо промыть курицу под холодной водой. Положить в дуршлаг и подождать пока вода стечёт. Просушить курицу с помощью хлопчатобумажного полотенчика, после чего полотенце нужно будет простирать.
- Сделать неглубокий разрез в курице и отбить мясо с помощью молоточка.
- Натереть курицу солью. Размазать по поверхности молотый перец.
- Разлить по большой тефалевой сковороде растительное масло, положить на сковороду подготовленную курицу.
- Взять крышку или плоскую тарелку, при чём диаметр крышки или тарелки должен быть меньше диаметра сковороды. Придавить тарелочку грузом и поставить сковороду на тихий огонь.
- Тушить курицу необходимо пятнадцать минут.
- Пока курица поспевает, очистить чеснок и выдавить в миску с помощью чеснокодавилки.
- Помыть кинзу и оставить в сите или в дуршлаге, пока вода стечёт.
- Мелко нашинковать острым ножом. Насыпать нашинкованную кинзу в миску с чесноком.
- Приготовить смесь хмели сунели с паприкой. Аккуратно влить в получившуюся порошковую смесь стакан воды и старательно перемешать, после чего добавить полученную массу в миску с чесноком и зеленью.
- По истечению пятнадцати минут, убрать груз, поднять тарелку и полить курицу приготовленной подливкой, после чего вновь закрыть тарелкой и положить груз.
- Продержать курицу на медленном огне ещё около десяти минут.
А теперь убирайте пресс, и… К столу!
Такая красота, аж глаз радует!
Курица по Аджарски: видео
И очень-очень вкусно.
Курица по Аджарски: готова
Пальчики оближите.